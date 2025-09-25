В Лобне привезли оборудование для фильтрации бассейна нового ФОКа

25 сентября 2025, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковной Лобне в микрорайоне Катюшки продолжают строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Для фильтрации бассейна получили всё необходимое оборудование, сообщили в Минстрое Московской области.







«Новый объект, строительством которого занимаются 75 рабочих и 3 единицы техники, строится по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. В настоящее время здесь ведутся отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных и слаботочных систем, завезено все необходимое для фильтрации бассейна оборудование. На прилегающей территории идет прокладка наружных инженерных сетей, планировка территории», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.