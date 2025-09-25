В Лобне привезли оборудование для фильтрации бассейна нового ФОКа
В подмосковной Лобне в микрорайоне Катюшки продолжают строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Для фильтрации бассейна получили всё необходимое оборудование, сообщили в Минстрое Московской области.
Здание площадью 3,1 тыс. кв. м разместит две чаши бассейна, душевые, кафе, тренажёрный зал и медицинский блок. На прилегающей территории построят парковку, тротуары, зоны отдыха, проведут озеленение. Комплекс планируют полностью сдать к концу 2025 года.«Новый объект, строительством которого занимаются 75 рабочих и 3 единицы техники, строится по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. В настоящее время здесь ведутся отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных и слаботочных систем, завезено все необходимое для фильтрации бассейна оборудование. На прилегающей территории идет прокладка наружных инженерных сетей, планировка территории», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.