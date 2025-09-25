Строительная готовность детского сада в Химках составляет 80%
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки возводят детский сад на 320 мест. Строительная готовность объекта достигла 80%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья. На площадке задействованы 45 рабочих и 3 единицы техники. Выполняются отделочные работы, монтаж инженерных систем, благоустраивается территория. Одновременно ведется поставка мебели и оборудования.
Площадь трехэтажного здания превышает 4,8 тыс. кв. метров. Заведение будет включать 12 групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории появятся игровые площадки с теневыми навесами. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.
Читайте также: