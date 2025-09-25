Строительная готовность детского сада в Химках составляет 80%

25 сентября 2025, 13:01

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки возводят детский сад на 320 мест. Строительная готовность объекта достигла 80%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.