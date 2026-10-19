Движение на двух ж/д переездах в Подмосковье ограничат с 21 октября

19 октября 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На переездах у железнодорожных станций Дрезна и Лобня в Московской области ограничат движение со среды, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





Ограничения связаны с ремонтными работами





«У станции Лобня с 08:00 до 23:00 21 октября и с 06:00 до 20:00 22 октября организуют реверсивное движение. А на ночь — с 23:00 21 октября до 06:00 22 октября — переезд полностью закроют. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут чрез Северный обход Лобни», — говорится в сообщении.