Движение на двух ж/д переездах в Подмосковье ограничат с 21 октября
На переездах у железнодорожных станций Дрезна и Лобня в Московской области ограничат движение со среды, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
Ограничения связаны с ремонтными работами
«У станции Лобня с 08:00 до 23:00 21 октября и с 06:00 до 20:00 22 октября организуют реверсивное движение. А на ночь — с 23:00 21 октября до 06:00 22 октября — переезд полностью закроют. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут чрез Северный обход Лобни», — говорится в сообщении.Переезд у станции Дрезна в Орехово-Зуевском округе перекроют 22 октября с 10:00 до 14:00. В этот период водителям предлагается пользоваться железнодорожным переездом в деревне Кабаново.