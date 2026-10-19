Специальный сервис помогает жителям Подмосковья бороться с холодом в квартире
В Московской области начался отопительный сезон. Если тепла в квартире нет, об отключениях можно узнать через специальный чат-бот, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Жителям региона доступен бот «Плановые отключения МО», который работает в том числе и в мессенджере MAX.
«Чтобы узнать, были ли по вашему адресу аварийные отключения, перейдите по ссылке. Затем укажите ваш населённый пункт, улицу и выберите из предложенного списка номер дома. Бот сразу проверит информацию и даст ответ. Если никаких аварий или плановых работ нет, он порекомендует обратиться в управляющую организацию. Её контакты также появятся в сообщении», – пояснили в ведомстве.В чат-боте можно подписаться на уведомления. Если ожидается отключение воды или отопления, житель получит сообщение. При внеплановом отключении придёт информация о дате, времени, причинах аварии и сроках восстановления. Помимо этого, чат-бот уведомит об устранении аварии.
По данным подмосковного Мингосуправления, сервисом «Плановые отключения МО» пользуются уже более 200 000 жителей Подмосковья.