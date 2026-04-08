Движение по дублёру Пятницкого шоссе рассчитывают открыть в будущем году
Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске планируют в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Сейчас продолжается строительство участка от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово.
На дороге построят два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Сейчас строительная готовность объекта составляет 32%.
«Каждый день на площадке работают около 90 рабочих и 30 единиц техники. На путепроводе в районе СНТ «Гея» устраивают ростверки, а на части опор начали бетонировать ригели. На автомобильном мосту через Синичку завершили устройство ростверков, опор и ригелей. Продолжается сборка металлоконструкций», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Одновременно ведут строительство дождевой канализации, устраивают дорожные насыпи и основания под локальные очистные сооружения.
Как пояснили в ведомстве, новая дорога улучшит ситуацию на Пятницком шоссе, обеспечит транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов. Дорога позволит водителям сэкономить в пути от 20 до 30 минут. Кроме того, снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе.
Движение будет осуществляться по четырём полосам. Для жителей обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.