Движение по дублёру Пятницкого шоссе рассчитывают открыть в будущем году

08 апреля 2026, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске планируют в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Сейчас продолжается строительство участка от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово.





На дороге построят два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Сейчас строительная готовность объекта составляет 32%.

«Каждый день на площадке работают около 90 рабочих и 30 единиц техники. На путепроводе в районе СНТ «Гея» устраивают ростверки, а на части опор начали бетонировать ригели. На автомобильном мосту через Синичку завершили устройство ростверков, опор и ригелей. Продолжается сборка металлоконструкций», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.