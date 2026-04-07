Сменивших резину водителей попросили не выезжать на дороги Подмосковья

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Водителям, которые уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, в ближайшее время не стоит выезжать на подмосковные дороги. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области.





В ночь на среду погода в Москве и Подмосковье резко ухудшится.

«Весна в Московском регионе капризная. Ожидается дождь со снегом, температура может упасть ниже 0°С. На дорогах местами образуется гололедица. Осадки прогнозируют и в среду днём. Если вы уже на летней резине, лучше не рисковать и воспользоваться общественным транспортом. Если ещё на зимней и планируете сесть за руль, будьте внимательны», – сказали в министерстве.