Подмосковные дорожники начали генеральную уборку после зимы

07 апреля 2026, 20:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники Мосавтодора по традиции приступили в апреле к генеральной уборке региональных дорог Подмосковья после зимы. Работы продлятся до 1 мая, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.





В уборке задействовали около 900 поливомоечных машин, тракторов и самосвалов.

«Дорожники Подмосковья приступили к уборке дорог с наступлением благоприятной погоды. Тем не менее, они продолжают мониторить погодные условия, так как по прогнозам в регион ещё придут заморозки. На этот случай для противогололёдной обработки дежурит спецтехника», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«В апреле мы также каждую неделю проводим на региональных дорогах субботники с участием 640 дорожников, а также 270 сотрудников Минтранса Подмосковья и Мосавтодора. Уже прошло два таких субботника», – добавил Сибатулин.