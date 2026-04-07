Подмосковные дорожники начали генеральную уборку после зимы
Сотрудники Мосавтодора по традиции приступили в апреле к генеральной уборке региональных дорог Подмосковья после зимы. Работы продлятся до 1 мая, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В уборке задействовали около 900 поливомоечных машин, тракторов и самосвалов.
«Дорожники Подмосковья приступили к уборке дорог с наступлением благоприятной погоды. Тем не менее, они продолжают мониторить погодные условия, так как по прогнозам в регион ещё придут заморозки. На этот случай для противогололёдной обработки дежурит спецтехника», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Уже определены первоочередные работы первого цикла. Это мойка и покраска остановок, очистка и мойка тротуаров и дорог, мойка ограждений, а также нанесение линейной разметки дорог и обновление разметки пешеходных переходов.
«В апреле мы также каждую неделю проводим на региональных дорогах субботники с участием 640 дорожников, а также 270 сотрудников Минтранса Подмосковья и Мосавтодора. Уже прошло два таких субботника», – добавил Сибатулин.Другая важная часть работ после зимы – ремонт ям и дефектов покрытия на дорогах и тротуарах, знаков, ограждений, светофоров, линий освещения, искусственных неровностей и остановок.
Для контроля качества работ по содержанию дорожной сети в регионе используют специализированную систему СКПДИ.