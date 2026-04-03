В Подмосковье камеры зафиксировали 78 000 фактов использования телефона за рулём

Комплексы фотовидеофиксации за три месяца текущего года заметили в Московской области около 78 000 случаев использования телефона водителями. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Там назвали работу по профилактике нарушений правил дорожного движения частью комплекса работ для повышения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«По итогам прошлого года выявили 27 700 случаев использования водителями телефонов, а в январе 2026-го – свыше 22 500. Рост фиксируемых нарушений связан с увеличением функционала комплексов фотовидеофиксации, которые могут распознавать водителя с телефоном», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.