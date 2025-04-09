В десяти округах Подмосковья привели в порядок дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На региональных дорогах в десяти округах Московской области восстановили отсутствующие и починили повреждённые знаки, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Знаки отремонтировали, в частности, на Леоновском шоссе в Балашихе, на улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах, на улице Металлургов в Ступине, на улице Ленина в Дзержинском, на улице Текстилей в Ногинске и на улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, в малых населённых пунктах дорожные знаки привели в порядок на улице Молодёжная посёлке Подольской машинно-испытательной станции городского округа Подольск, на Набережной улице в воскресенской деревне Ратмирово, на улице Первомайская в пушкинском посёлке Балсуниха,и на улице Центральная в раменском селе Речицы.
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Лев Каштанов