Рабочие отчитались о ходе строительства перехода у одинцовского ЖК «Рублёвский»

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Надземный пешеходный переход строят между станциями МЦД-1 Немчиновка и Сколково у жилого комплекса «Рублёвский» Одинцовского городского округа, в настоящее время на объекте началась укрупнительная сборка металлоконструкций башни-схода со стороны ЖК, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Он также рассказал, что в Одинцове ведётся строительство ещё одного надземного пешеходного перехода — между улицами Вокзальная и Баковская. Открыть движение по обоим переходам планируется в конце текущего года.«Помимо укрупнительной сборки металлоконструкций, на объекте со стороны «Рублёвского», ведётся подготовка территории для устройства свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе, а также переустройство инженерных коммуникаций. Новый пешеходный переход соединит ЖК «Рублевский» и посёлок Новоивановское», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Читайте также:
В десяти округах Подмосковья привели в порядок дорожные знаки
По ЦКАД в Подмосковье торжественно запустили движение грузовиков-беспилотников
На ж/д станциях и переходах Подмосковья установили более 20 информационных щитов
Лев Каштанов