Движение по Голутвинскому мосту в Коломне перекрыли для замены настила

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Деревянный настил меняют на Голутвинском наплывном мосту в Коломне специалисты Мосавтодора, сейчас движение по мосту приостановлено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Полностью завершить ремонтные работы должны до конца марта текущего года.«Работы проводятся для обеспечения безопасного передвижения пешеходов. Дорожники приступили к демонтажу более 480 квадратных метров старого покрытия», — говорится в сообщении.
Протяжённость Голутвинского наплывного моста составляет свыше 137 метров. Мост обеспечивает пешеходное сообщение между центром округа и посёлком Сергиевский, а также сёлами Пестриково и Сергиевское. На время ремонта пешеходы могут использовать Митяевский мост.
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