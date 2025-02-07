Картами «Тройка» в автобусах Подмосковья с начала года оплатили 3,5 млн поездок

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В автобусах Мострансавто с начала года совершили более 3,5 млн поездок по транспортным картам «Тройка». Это на 35% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В будни пассажиры совершают в среднем по картам «Тройка» более 125 тыс. поездок, в выходные – свыше 77 тыс. При оплате проезда «Тройкой» действует система лояльности «Больше ездишь – меньше платишь». Чем больше поездок пассажир совершает по карте за 30 дней, тем больше экономит. После каждой 10-й поездки скидка будет увеличиваться на 7%, а с 51-й максимальная скидка составит 35%», – рассказали в министерстве.Там добавили, что пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто несколькими способами: банковской картой, картой «Стрелка», а также совершить поездку по социальной карте.
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Лора Луганская