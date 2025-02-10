На железнодорожной станции Гривно завершили капремонт

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Капитальный ремонт станции Гривно Курского направления завершён, сообщили в пресс-службе Центральной ППК. Специалисты заменили сотни плит перекрытия и фундаментных блоков, тысячи квадратных метров брусчатки.
«Работы на береговой платформе завершили ещё в декабре 2024 года, на островной – в начале февраля. На станции заменили более 300 плит перекрытия, почти 600 фундаментных блоков, 2,3 тыс. кв. м. брусчатки с линией безопасности и тактильными указателями. На территории установили современное светодиодное освещение, лавочки и урны», – рассказали в ЦППК.Там добавили, что в турникетном павильоне уложили нескользящее покрытие. Новые элементы визуальной навигации помогут пассажирам сориентироваться на станции легко и быстро.
Как отметили в пресс-службе, в прошлом году со станции Гривно в Подольске отправились более 1,9 млн пассажиров.
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Лора Луганская