На строящемся путепроводе в Аникеевке началось устройство гидроизоляции пролёта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Дорожники приступили к устройству гидроизоляции на пролёте строящегося путепровода в Аникеевке городского округа Красногорск, открыть движение по новому путепроводу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас началось устройство гидроизоляции пролётного строения. Ведётся также строительство линевой канализации и установка стоек под барьерные ограждения. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет около 80%», — говорится в сообщении.Путепровод длиной 410 метров будет расположен в створе Аникеевской улицы, он будет входить в состав транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 километра.
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