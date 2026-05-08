Движение по мосту у деревни Наро-Осаново откроют после капремонта в августе

08 мая 2026, 18:43

Запустить рабочее движение по мосту через реку Нару на Можайском шоссе у деревни Наро-Осаново Одинцовского городского округа планируют в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Сейчас продолжается капремонт мостового сооружения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для комфортного перемещения автомобилистов мостовики устроили временную объездную дорогу и полностью разобрали повреждённый мост.

«На площадке заняты 17 рабочих, три инженерно-технических сотрудника и четыре единицы спецтехники. Сейчас дорожники завершают устройство буронабивных свай, заливку ростверка, основания фундамента, проводят армирование следующих железобетонных конструкций нового моста», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.