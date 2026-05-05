Строительная готовность дублёра Пятницкого шоссе в Красногорске превысила 30%

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На пешеходном мосту через реку Синичку в Красногорске начали монтировать пролёт. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В городе продолжают строить дублёр Пятницкого шоссе, который пройдёт от примыкания к старому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. На автодороге построят два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через Синичку и разворотную петлю при выезде на старое Пятницкое шоссе. Строительная готовность объекта составляет 32%.

«Каждый день на площадке заняты порядка 100 рабочих и 33 единицы техники. На вело-пешеходном мосту через реку приступили к важнейшему этапу строительства – монтажу пролётного строения. Затем сооружение закрепят, устроят стыки и начнут наносить покрытие. Параллельно на автомобильном мосту армируют конструкции и демонтируют временные опоры», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.