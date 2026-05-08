Подмосковный Минтранс объяснил причины роста числа ДТП в майские праздники
Продолжительные выходные требуют повышенной бдительности от всех участников дорожного движения. Дело в том, что праздники традиционно сопровождаются ростом его интенсивности, напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По данным ведомств, в период вторых майских праздников самыми загруженными часами в Московской области будут вечер 8 мая, когда жители и гости региона поедут в места отдыха, а также 11 мая, когда они будут возвращаться.
«Согласно статистике, в майские праздники число ДТП увеличивается на фоне роста трафика и расслабленного настроения водителей. Не пренебрегайте безопасностью: пристегните ремни, оставьте телефон в кармане, дайте себе время на отдых перед поездкой. Учитывайте погодные условия. Избегайте рискованных манёвров. Будьте предсказуемы на дороге, бережны к пешеходам и внимательны к мотоциклистам», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Как сообщили в Госавтоинспекции Московской области, сотрудники продолжат строго контролировать соблюдение ПДД во всех округах региона. Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Сотрудники администраций и волонтёры продолжат дежурить в местах отдыха жителей.
«Исключите вождение в состоянии опьянения, так как это – не только серьёзное правонарушение, но и частая причина ДТП с летальным исходом. Пешеходам не стоит гулять вдоль ночных улиц в нетрезвом состоянии», – добавили в министерстве.Мотоциклистам посоветовали не пренебрегать защитной экипировкой, быть предсказуемыми в манёврах, соблюдать скоростной режим и не ездить между рядами. Родителям необходимо усилить контроль над детьми и не допускать их к управлению мототранспортом.
Пешеходам в министерстве напомнили, что пересекать проезжую часть и железнодорожные пути можно только по переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.