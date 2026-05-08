Подмосковный Минтранс объяснил причины роста числа ДТП в майские праздники

08 мая 2026, 14:32

Продолжительные выходные требуют повышенной бдительности от всех участников дорожного движения. Дело в том, что праздники традиционно сопровождаются ростом его интенсивности, напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





По данным ведомств, в период вторых майских праздников самыми загруженными часами в Московской области будут вечер 8 мая, когда жители и гости региона поедут в места отдыха, а также 11 мая, когда они будут возвращаться.

«Согласно статистике, в майские праздники число ДТП увеличивается на фоне роста трафика и расслабленного настроения водителей. Не пренебрегайте безопасностью: пристегните ремни, оставьте телефон в кармане, дайте себе время на отдых перед поездкой. Учитывайте погодные условия. Избегайте рискованных манёвров. Будьте предсказуемы на дороге, бережны к пешеходам и внимательны к мотоциклистам», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Исключите вождение в состоянии опьянения, так как это – не только серьёзное правонарушение, но и частая причина ДТП с летальным исходом. Пешеходам не стоит гулять вдоль ночных улиц в нетрезвом состоянии», – добавили в министерстве.