В Подмосковье рассказали о работе транспорта в предстоящие праздники

07 мая 2026, 16:05

Подмосковный Минтранс в канун Дня Победы рассказал об изменениях в расписании общественного транспорта на предстоящие праздники. Автобусы областных перевозчиков 9 мая будут работать по графику субботы.





10 и 11 мая они станут ходить по расписанию воскресенья. В праздничные дни на маршрутах региона будет курсировать около 6500 автобусов, в том числе более 4300 транспортных средств Мострансавто.

«Пригородные электропоезда 8 мая будут работать по расписанию пятницы, 9 и 10 мая – по графику субботы, а 11 мая – воскресенья. На период всех майских праздников Центральная ППК назначила 49 дополнительных поездов. Просим всех пассажиров заранее планировать маршрут и уточнять актуальное расписание перед поездками», – отметили в пресс-службе министерства.