Движение по мосту в Коломне закроют до декабря
Движение по наплавному мосту через реку Москву у села Черкизово городского округа Коломна перекроют 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Перекрытие необходимо для диагностики и обследования сооружения, чтобы определить объём предстоящего ремонта. Обследование планируют завершить в декабре, отметили в ведомстве, пообещав дополнительно проинформировать жителей о его итогах.
В МТДИ добавили, что объезд возможен по Новорязанскому шоссе, а также по улично-дорожной сети Коломны. Водителей попросили быть внимательнее, учитывать изменения при планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.
