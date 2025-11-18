Движение по мосту в Коломне закроют до декабря

18 ноября 2025, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Движение по наплавному мосту через реку Москву у села Черкизово городского округа Коломна перекроют 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.