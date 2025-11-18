Достижения.рф

Движение по мосту в Коломне закроют до декабря

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Движение по наплавному мосту через реку Москву у села Черкизово городского округа Коломна перекроют 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Перекрытие необходимо для диагностики и обследования сооружения, чтобы определить объём предстоящего ремонта. Обследование планируют завершить в декабре, отметили в ведомстве, пообещав дополнительно проинформировать жителей о его итогах.

В МТДИ добавили, что объезд возможен по Новорязанскому шоссе, а также по улично-дорожной сети Коломны. Водителей попросили быть внимательнее, учитывать изменения при планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.

Лора Луганская

