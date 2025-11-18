В подмосковном Красногорске продолжают строительство дублера Пятницкого шоссе
В Красногорске продолжают строительство дублера Пятницкого шоссе, который пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Здесь построят два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» шоссе. Открыть движение планируют в 2026 году.
«Строительная готовность дублера составляет более 30%. Сейчас на путепроводе в районе д. Сабурово завершили устройство опор и сборку металлоконструкций», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Одновременно строители делают системы водоотведения, газопровод и дренажные сети, а еще переустраивают коммуникации.
Дублер Пятницкого шоссе позволит улучшить дорожную ситуацию и транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов. Проезд по новой дороге будет бесплатным — строительство финансируют полностью из регбюджета. Новая трасса сэкономит водителям 20–30 минут и снизит загрузку «старого» направления Пятницкого шоссе, улучшив транспортную ситуацию в Красногорске и Химках.
Дорога длиной 5,2 км будет четырёхполосной. Для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.