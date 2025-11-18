В подмосковном Красногорске продолжают строительство дублера Пятницкого шоссе

18 ноября 2025, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске продолжают строительство дублера Пятницкого шоссе, который пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова, сообщили в подмосковном Минтрансе.





Здесь построят два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» шоссе. Открыть движение планируют в 2026 году.





«Строительная готовность дублера составляет более 30%. Сейчас на путепроводе в районе д. Сабурово завершили устройство опор и сборку металлоконструкций», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

