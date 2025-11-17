В Подмосковье переход через железную дорогу впервые оснастили подсветкой
Фото: пресс-служба Минтранса МО
На станции Петелино в Одинцовском городском округе на пешеходном переходе через железнодорожные пути установили специальную подсветку. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Работы в рамках мер по снижению смертности провели специалисты подмосковного Минтранса вместе с представителями администрации муниципалитета и РЖД.
«В рамках пилотного проекта в Московской области впервые оборудовали подсветку на одноуровневом пешеходном переходе через пути. Там уже было два несчастных случая. Также специалисты заасфальтировали подходы к переходу, а на станции установили информационные щиты и перила для комфортного и безопасного перехода через пути», – отметил Сибатулин.Эксперимент продлится полгода. Затем будет принято решение о внедрении такой подсветки на других железнодорожных переходах.
Как напомнили в МТДИ, в рамках мер по снижению смертности на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья строят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры, проводят профилактические рейды и дежурства волонтёров.
Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, переходить пути только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, а также снимать наушники и убирать телефон.