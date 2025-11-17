В Подмосковье переход через железную дорогу впервые оснастили подсветкой

17 ноября 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На станции Петелино в Одинцовском городском округе на пешеходном переходе через железнодорожные пути установили специальную подсветку. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.





Работы в рамках мер по снижению смертности провели специалисты подмосковного Минтранса вместе с представителями администрации муниципалитета и РЖД.

«В рамках пилотного проекта в Московской области впервые оборудовали подсветку на одноуровневом пешеходном переходе через пути. Там уже было два несчастных случая. Также специалисты заасфальтировали подходы к переходу, а на станции установили информационные щиты и перила для комфортного и безопасного перехода через пути», – отметил Сибатулин.