В Сергиевом Посаде отремонтируют спорткомплекс «Салют»

10 июля 2025, 10:17

оригинал Фото: медиасток.рф

Здание спортивного комплекса «Салют», расположенное на Институтской улице в Сергиевом Посаде, планируют капитально отремонтировать. Работы должны завершить в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





В настоящее время подряд на проведение ремонта выставлен на открытые электронные торги.





«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание спорткомплекса общей площадью более 3,2 тыс. метров и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.