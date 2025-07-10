В Рузском округе начался снос четырёх ветхих многоквартирных домов

10 июля 2025, 11:56

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос четырёх аварийных многоквартирных домов начался в посёлке дома отдыха «Тучково» ВЦСПС на территории Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажные и одноэтажные дома №2, №4, №5 и №6 площадью от 120 до 890 квадратных метров были построены в период с 1955 по 1983 годы.





«Здания обветшали, их признали авариными. Жильцов из расположенных там 34 квартир расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию. Сейчас ведётся их демонтаж, работы планируется завершить до конца июля», — говорится в сообщении.