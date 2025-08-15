В посёлке Дружба проведут выездную администрацию для многодетных семей

15 августа 2025, 14:30

Фото: Раменский медиацентр

В посёлке Дружба Раменского муниципального округа 20 августа состоится выездная администрация для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Встреча направлена на решение актуальных вопросов, с которыми сталкиваются многодетные семьи в повседневной жизни. Участники получат консультации по социальной поддержке, оформлении пособий и льгот.



Фото: Раменский медиацентр

Администрация округа готова рассмотреть обращения граждан и по возможности оказать содействие непосредственно на месте мероприятия.

«Поддержка жителей – приоритетное направление работы местной власти. Формат выездной администрации позволяет обеспечить более удобное взаимодействие с семьями, имеющими трёх и более детей», – сказал глава округа Эдуард Малышев.