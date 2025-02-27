Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится в марте

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных проездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится в марте из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы по модернизации инфраструктуры будут проводиться на участке между станциями Люберцы и Быково, а также на станциях Зеленоград-Крюково и Ховрино, в связи с чем у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а также увеличатся интервалы между поездами», — говорится в сообщении.Актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут найти на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или в мобильной приложении ЦППК.
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Лев Каштанов