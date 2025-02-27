В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Неисправные светофоры, расположенные на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, отремонтировали сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Светофоры были отремонтированы на Каширском проспекте в городе Кашира, на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Советской улице в Щёлкове, на улице Ворошилова в Серпухове, а также на проспекте Ленина и Индустриальной улице в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты привели в порядок светофоры на Центральной улице в раменской деревне Обухово, на Московской улице в рузском посёлке Дорохово и на улице Колхозная в селе Раменье округа Шаховская.
В областном Минтрансе отметили, что мониторинг состояния дорожной сети в Подмосковье проводится ежедневно. При этом особое внимание уделяется элементам, от которых зависит безопасность движения: светофорам, дорожным знакам, ограждениям и пр.
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Лев Каштанов