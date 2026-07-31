На озере в Люберцах состоялись первые соревнования по сёрфингу «Сап Малаховка»

31 июля 2026, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Более 50 спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов собрали первые соревнования по сёрфингу «Сап Малаховка» в дисциплине «доска с веслом». Они прошли на Малаховском озере в городском округе Люберцы, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Спортсмены состязались в дисциплинах «техническая гонка», «спринт» и «тандем». Старт начинался от линии берега. Любители должны были преодолеть два круга, профессионалы – три.

«Малаховское озеро по праву входит в число самых популярных в Подмосковье зон отдыха у воды и мест проведения соревнований по пляжным видам спорта. Одноимённый парк получил вторую жизнь по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На финальном этапе в пределах озера очистили реку Македонку и построили мост, связавший берега реки», – рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.