На озере в Люберцах состоялись первые соревнования по сёрфингу «Сап Малаховка»
Более 50 спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов собрали первые соревнования по сёрфингу «Сап Малаховка» в дисциплине «доска с веслом». Они прошли на Малаховском озере в городском округе Люберцы, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсмены состязались в дисциплинах «техническая гонка», «спринт» и «тандем». Старт начинался от линии берега. Любители должны были преодолеть два круга, профессионалы – три.
«Малаховское озеро по праву входит в число самых популярных в Подмосковье зон отдыха у воды и мест проведения соревнований по пляжным видам спорта. Одноимённый парк получил вторую жизнь по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На финальном этапе в пределах озера очистили реку Македонку и построили мост, связавший берега реки», – рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Результаты соревнований можно узнать на сайте Минспорта Подмосковья.
15 августа на Малаховском озере планируется костюмированный сап-фестиваль «Малаховка-фест». Принять участие в нём могут все желающие.