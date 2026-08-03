На четыре маршрута в Люберцах вышли шесть новых автобусов

03 августа 2026, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Шесть новых автобусов большого класса «ЛиАЗ-529265-03» вышли на четыре маршрута Мострансавто в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





По два автобуса добавили на маршруты №1225 «Люберцы (ул. Вертолетная) — Люберцы (Комсомольский проспект) — метро «Новокосино» и №595 «Дзержинский — метро «Кузьминки» и по одному на маршруты №347 «Дзержинский (Областная больница) — метро «Котельники» и №1063 «Дзержинский — метро «Алма-Атинская».





«Обновление автобусного парка на маршрутах, связывающих Люберцы с соседними муниципалитетами и Москвой, — важная часть работы по повышению транспортной доступности для наших жителей», — отметил глава округа Владимир Волков.