Движение по обновлённому путепроводу у деревни Лукино запустят в сентябре
На 95-м км Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино городского округа Серпухов начали устанавливать ригели и балки. На этом участке продолжается капремонт путепровода через железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Запустить рабочее движение по обновлённому путепроводу планируют в сентябре.
«На путепроводе у деревни Лукино возводят ригели опоры и устанавливают главные балки на стапель-опору 25 мостовиков с помощью пяти единиц спецтехники. Эти элементы обеспечивают жёсткость и устойчивость конструкции моста. Ранее специалисты демонтировали старое сооружение, вынесли инженерные коммуникации и устроили свайное основание для строительства нового путепровода», – пояснили в ведомстве.
Из-за проведения работ движение по путепроводу приостановлено. Существуют альтернативные маршруты объезда: северный объезд – через Симферопольское шоссе и трассу А-108; южный объезд – через Московское и Северное шоссе, ул. Пролетарскую, Северный проезд, ул. Ворошилова, ул. Звёздную, Окское, Борисовское и Данковское шоссе.
В рамках капремонта полностью заменят конструкции пролётного строения, опор и сопряжений путепровода, укрепят откосы, устроят покрытие проезжей части, тротуаров и лестниц.
Рабочие также проведут реконструкцию дождевой канализации и установят перильные барьерные ограждения.