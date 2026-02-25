Движение по обновлённому путепроводу у деревни Лукино запустят в сентябре

25 февраля 2026, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 95-м км Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино городского округа Серпухов начали устанавливать ригели и балки. На этом участке продолжается капремонт путепровода через железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Запустить рабочее движение по обновлённому путепроводу планируют в сентябре.

«На путепроводе у деревни Лукино возводят ригели опоры и устанавливают главные балки на стапель-опору 25 мостовиков с помощью пяти единиц спецтехники. Эти элементы обеспечивают жёсткость и устойчивость конструкции моста. Ранее специалисты демонтировали старое сооружение, вынесли инженерные коммуникации и устроили свайное основание для строительства нового путепровода», – пояснили в ведомстве.