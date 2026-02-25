В Богородском округе отремонтировали светофоры и убрали навалы снега
В Богородском округе дорожники продолжают зимнее содержание региональных трасс. Специалисты Мосавтодора ремонтируют элементы инфраструктуры и убирают снег, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Сотрудники Раменского РУАД отремонтировали светофоры на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске. Коммунальные службы очистили от снега и наледи тротуары и пешеходные зоны в окружном центре.
Проезжую часть привели в порядок в Старой Купавне, селе Мамонтово и деревне Бездедово. В деревне Авдотьино специалисты опилили аварийные деревья вдоль дороги.
Раменское РУАД № 7 обслуживает 1 300 километров региональных дорог в 12 округах Подмосковья. В их числе Балашиха, Богородский округ, Бронницы, Жуковский, Котельники, Лыткарино, Люберцы, Павлово-Посадский округ, Раменский округ, Реутов, Черноголовка и Электросталь.
