В Богородском округе отремонтировали светофоры и убрали навалы снега

25 февраля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Богородском округе дорожники продолжают зимнее содержание региональных трасс. Специалисты Мосавтодора ремонтируют элементы инфраструктуры и убирают снег, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.