Движение «Здоровое Отечество» открыло спортзал в округе Серпухов
Спортивный зал открыло в деревне Борисово городского округа Серпухов движение «Здоровое Отечество». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии открытия приняли участие председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
«Каждый проект движения «Здоровое Отечество» доказывает, что мы занимаемся реальными делами на благо наших соотечественников и для популяризации спорта. Сегодня мы открыли для нашего родного Серпухова свой флагманский спортзал. Уверена, уже в ближайшее время все тренажёры и беговые дорожки будут заполнены сторонниками здорового образа жизни», — сказала Екатерина Лещинская.Площадь спортзала, расположенного на базе одного из крупнейших автодилеров России, составляет более тысячи квадратных метров. Там есть несколько функциональных зон, включая тренажёры, ринг для единоборств и зал для занятия йогой.