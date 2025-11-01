Воспитанники спортшколы «Раменское» выиграли областные соревнования по хоккею

01 ноября 2025, 15:43

Фото: Раменский медиацентр

На ледовой арена имени Владимира Лутченко в Раменском прошли областные соревнования по хоккею среди коллективов физической культуры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В турнире участвовали воспитанники местной спортшколы «Раменское» под руководством тренера Никиты Зилина и хоккеисты команды «Витязь» из Наро-Фоминска.



Фото: Раменский медиацентр





«Соревнования направлены на популяризацию хоккея среди молодёжи, привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом, а также на укрепление здоровья подрастающего поколения. Юные спортсмены с первых минут игры показали высокий уровень подготовки и в итоге победили с разгромным счётом 28:2», – рассказали в пресс-службе.