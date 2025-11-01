Воспитанники спортшколы «Раменское» выиграли областные соревнования по хоккею
На ледовой арена имени Владимира Лутченко в Раменском прошли областные соревнования по хоккею среди коллективов физической культуры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В турнире участвовали воспитанники местной спортшколы «Раменское» под руководством тренера Никиты Зилина и хоккеисты команды «Витязь» из Наро-Фоминска.
«Соревнования направлены на популяризацию хоккея среди молодёжи, привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом, а также на укрепление здоровья подрастающего поколения. Юные спортсмены с первых минут игры показали высокий уровень подготовки и в итоге победили с разгромным счётом 28:2», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что подобные спортивные мероприятия регулярно проводят в округе в рамках развития детско-юношеского спорта и пропаганды здорового образа жизни.