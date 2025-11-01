Губернатор Воробьёв проверил работу теннисного центра в Шаховской
Современный теннисный центр площадью около пяти тысяч квадратных метров открыли в Шаховской весной 2024 года. Работу спортивного учреждения проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Глава региона отметил важность создания спортивной инфраструктуры на отдалённых территориях области.
«Теперь у жителей Шаховской есть возможность заниматься теннисом по небольшой стоимости и даже бесплатно. Здесь проводят и групповые, и индивидуальные тренировки. Всего сейчас есть десять групп, в которых 57 ребят и 56 взрослых. Есть занятия для льготников – например, секция для пожилых в рамках проекта «Активное долголетие», в которую записаны 13 человек, а также бесплатные тренировки для участников СВО и их родных», — сказал Андрей Воробьёв.В теннисных центре обустроены пять крытых кортов с современным покрытием. Кроме того, на финальной стадии находится строительство трёх открытых кортов.
Губернатор также проверил ход строительства Дворца торжеств. Проект этого здания одержал победу на конкурсе Союза архитекторов России. Общая площадь объекта составляет около двух тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены холл, гардероб и парадная лестница, а на втором — зона церемоний и банкетов. Строительство планируется завершить в начале 2026 года.