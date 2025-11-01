В округе Люберцы начался капремонт детской школы искусств №3
Здание детской школы искусств №3 начали капитально ремонтировать в посёлке Вуги городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас на объекте идут демонтажные работы.
«В рамках капремонта в здании общей площадью 637 квадратных метров обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят инженерные сети, двери и окна, проведут отделку помещений, установят новую сантехнику, оборудование и мебель. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Работы проводятся в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области.
Закончить ремонт и открыть обновлённую школу искусств должны в 2026 году.