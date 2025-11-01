Достижения.рф

В округе Люберцы начался капремонт детской школы искусств №3

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание детской школы искусств №3 начали капитально ремонтировать в посёлке Вуги городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

«В рамках капремонта в здании общей площадью 637 квадратных метров обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят инженерные сети, двери и окна, проведут отделку помещений, установят новую сантехнику, оборудование и мебель. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Работы проводятся в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области.

Закончить ремонт и открыть обновлённую школу искусств должны в 2026 году.
Лев Каштанов

