Подмосковье в финале игры «Зарница 2.0» представит команда из Любучанской школы
Команда «Орлёнок» из Любучанской средней школы представит Московскую область в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
Чтобы помочь ей победить, нужно подписаться на Telegram-канал, который ведёт военкор отряда. Всего необходимо набрать 10 000 подписчиков.
Финал проходит в Волгоградской области с участием более 900 представителей «Движения Первых» и «Юнармии». В эту стадию пробились 96 команд, то есть вдвое больше, чем в прошлом году.
За победу поборются 10 учеников Любучанской школы под руководством наставника Николая Крючкова. Ребята пройдут гарнизонную службу и примут участие в большой военно-тактической игре с имитацией реальных боевых действий. В программу также войдут комбинированный марш и соревнования по условно-военным специальностям.
К финалу присоединятся ветераны боевых действий, бойцы СВО и участники программы «Время героев». Они выступят в роли командующих армиями участников, а также будут управлять подразделениями внутри армий в рамках большой военно-тактической игры.
Финальный бой состоится 21 сентября. А 22 сентября победителей наградят на Мамаевом Кургане
