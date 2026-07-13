Двое мигрантов попались на краже дрели и шуруповёрта из магазина в Пушкине
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин, попытавшихся вынести товары из магазина в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из строительного гипермаркета на Красноармейском шоссе.
«Прибывшие на место вызова росгвардейцы выяснили, что двое посетителей взяли с полок шуруповёрт, дрель и спецодежду, спрятали товары в заранее приготовленную сумку и попытались покинуть торговый зал, не заплатив. Общая стоимость похищенного составила более 35 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали недобросовестных покупателей на месте преступления. Выяснилось, что это двое приезжих из Средней Азии в возрасте 25 и 27 лет. Для дальнейшего разбирательства их передали полицейским.