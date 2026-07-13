У 85-летнего подмосковного пенсионера украли миллион под предлогом замены счётчиков

13 июля 2026, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Ленинском городском округе полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился 85-летний местный житель. Сумма ущерба превышала миллион рублей.

«Было установлено, что неизвестные под предлогом замены электросчётчиков получили по телефону от пенсионера паспортные данные. После этого ему начали поступать звонки якобы из Военной прокуратуры. Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что доступ к его личному кабинету на портале госуслуг перехватили третьи лица для перевода денег на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему предложили передать все сбережения курьеру для декларирования», – отметила Петрова.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – 28-летнего жителя Казани. В преступной схеме он выполнял роль посыльного», – добавила представитель подмосковного главка МВД.