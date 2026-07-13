Россиянка угрожает отрезать уши волонтёрам за депортацию из Таиланда
Россиянка, которую волонтёры вывезли из тайского миграционного центра, теперь угрожает им расправой и требует вернуть её в Таиланд. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
54-летняя Левана провела полгода в заключении за нарушение миграционных правил. Волонтёры занялись её депортацией после жалоб сокамерниц — те сообщили, что женщина постоянно конфликтовала с ними и избивала пожилую арестантку.
В феврале активисты собрали деньги на билет, купили одежду и отправили гражданку РФ в Барнаул. По словам волонтёров, Левана добровольно согласилась на депортацию и не отказывалась от помощи.
Однако уже через три месяца после возвращения россиянка начала угрожать своим спасителям. Она заявила, что они вывезли её из Таиланда против воли, и пообещала подбросить им наркотики и добиться их тюремного заключения. Кроме того, женщина пригрозила отрезать уши волонтёрам.
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