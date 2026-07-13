Пятеро наркокурьеров-россиян похищали и пытали коллег

13 июля 2026, 18:03

В Карелии пятеро мужчин предстанут перед судом за похищение человека

Фото: Istock/Juleta Martirosyan

В Карелии возбудили уголовное дело о похищении человека. Фигурантами проходят пятеро мужчин, которые, как сообщает региональное управление СК России, работали на интернет-магазин по продаже наркотиков.