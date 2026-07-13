Пятеро наркокурьеров-россиян похищали и пытали коллег
В Карелии возбудили уголовное дело о похищении человека. Фигурантами проходят пятеро мужчин, которые, как сообщает региональное управление СК России, работали на интернет-магазин по продаже наркотиков.
Подозреваемые избивали и наносили травмы другим участникам площадки, которые не справлялись со своими обязанностями. Весной этого года они прибыли в Петрозаводск, где напали на 31-летнего мужчину.
Злоумышленники нанесли ему удары, в том числе с использованием посторонних предметов, после чего затолкали в автомобиль и отвезли на другую улицу. Позже они проникли в квартиру потерпевшего и похитили его повторно, переместив в другой район города, где подвергли жестокому избиению.
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность группы. Следствие возбудило дело, суд арестовал всех фигурантов. Следователи проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.
Читайте также: