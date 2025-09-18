Двое москвичей ворвались в квартиру к жительницам Домодедова и ограбили их

18 сентября 2025, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Полицейские задержали двух москвичей, подозреваемых в разбойном нападении на жительниц Домодедова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчины ворвались в квартиру, где проживали две их знакомые. Преступники избили женщин, связали и, угрожая ножом, забрали мобильные телефоны. Затем грабители заставили одну из жертв написать расписку, что она якобы должна им миллион рублей, и скрылись.





«Выяснилось, что один из нападавших ранее состоял в отношениях с потерпевшей. Полицейские сумели задержать подозреваемых. У них изъяли мобильные телефоны женщин, а также нож и строительные хомуты, которые использовались при нападении», — говорится в сообщении.