Шальная пуля ранила российскую туристку в Анталье
В турецком городе Манавгат произошла стрельба, в результате которой пострадала гражданка России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по группе людей, сидящих около магазина. Одна из пуль попала в ногу Татьяне Шиллер, проходившей мимо.
Инцидент случился в туристическом районе. Нападавшие в шлемах и черной одежде расстреляли мужчин, находившихся на улице. После происшествия медики госпитализировали Татьяну с огнестрельным ранением. Мужчины, ставшие целью стрельбы, находятся в тяжелом состоянии.
Полиция задержала восемь человек, пытавшихся покинуть страну с поддельными документами. Стрелять заставила кровная вражда между семьями, возникшая из-за конфликта по поводу земельного участка. В ходе обыска правоохранители нашли два пистолета, 13 патронов, небольшое количество марихуаны и кокаина, а также мотоцикл и бронированный автомобиль.
Читайте также: