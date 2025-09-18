Актёр выпал из окна и получил травму спинного мозга
Петербургский актёр театра и кино Илья Дель доставлен в реанимацию с травмой позвоночника после падения из окна.
По данным ТАСС, Дель находится в отделении интенсивной терапии с повреждением спинного мозга. Точные обстоятельства падения и текущее состояние актёра уточняются. Это второй серьёзный инцидент с артистом за последние месяцы — в апреле 2025 года он получил ножевые ранения груди и руки во время конфликта с сожительницей Александрой Дроздовой.
Илья Дель известен ролями в фильмах «Цой», «Пророк» и «Блокадный дневник», а также многолетней работой в театре Ленсовета.
Спинальные травмы, подобные той, что получил актёр, требуют длительной реабилитации и могут влиять на двигательные функции.
