Актёр выпал из окна и получил травму спинного мозга

18 сентября 2025, 02:21

Актёр Илья Дель госпитализирован с травмой позвоночника после падения

Фото: Istock/maxim4e4ek

Петербургский актёр театра и кино Илья Дель доставлен в реанимацию с травмой позвоночника после падения из окна.