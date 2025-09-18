В Приморье младенцу провели трепанацию после падения на него шкафа

18 сентября 2025, 08:17

Фото: iStock/CristiNistor

В воскресенье в Спасскую городскую больницу доставили годовалого малыша с черепно-мозговой травмой. На ребенка упал шкаф, что привело к серьезным повреждениям, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края.