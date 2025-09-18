В Приморье младенцу провели трепанацию после падения на него шкафа
В воскресенье в Спасскую городскую больницу доставили годовалого малыша с черепно-мозговой травмой. На ребенка упал шкаф, что привело к серьезным повреждениям, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края.
Врач-травматолог Борис Клименков сразу заподозрил опасное состояние, так как у малыша началось кровотечение из уха и носа, появились обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания.
Компьютерная томография подтвердила наличие эпидуральной гематомы. Врачи провели трепанацию черепа и удалили её. После операции малыша доставили санавиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в нейрохирургическом отделении. Состояние ребенка остается под контролем медицинских специалистов.
