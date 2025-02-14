Двое подмосковных спортсменов стали лауреатами премии «Герои нашего времени»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Трёхкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, призёр Паралимпиады Елена Крутова и вице-чемпион России по следж-хоккею, игрок подмосковного «Феникса» Дмитрий Селянин стали лауреатами премии «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Церемония вручения премии прошла в Государственном Кремлёвском Дворце. Крутова победила в номинации «Точка опоры», а Селянин был отмечен в номинации «Второе дыхание».
Спортивная премия «Герои нашего времени» была учреждена Паралимпийским комитетом России при поддержке Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество». Владимир Путин направил участникам и гостям мероприятия приветственный адрес.
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Спортивная премия «Герои нашего времени» была учреждена Паралимпийским комитетом России при поддержке Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество». Владимир Путин направил участникам и гостям мероприятия приветственный адрес.
«Президент определил одним из наших безусловных приоритетов поддержать наших героев. Паралимпийский комитет России с самого начала СВО, заручившись поддержкой паралимпийцев, Минспорта, госфонда «Защитники Отечества» и других партнёров начал вовлекать солдат и офицеров, получивших ранения, в Паралимпийское движение. В результате более 300 ветеранов СВО вошли в состав сборных регионов России и более 10 – в национальные сборные», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.Спортивная премия «Герои нашего времени» очень важна для ветеранов спецоперации, сказала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
«У каждого – большой опыт не только в несении службы, но и в спорте. Награды, которые они получают сегодня, – это и признание их успехов, и мотивация для других ветеранов с серьезными травмами. Сегодня мы вместе с партнерами решаем общую задачу – помогать героям адаптироваться к мирной жизни.», – отметила Цивилёва.Премия «Герои нашего времени» вручается в 10 тематических номинациях участникам спецоперации и других вооруженных конфликтов, а также паралимпийцам и организаторам, которые добились значительных успехов в спорте. Мероприятие приурочено к Году защитников Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Лора Луганская