На «Кубке Наций» по кёкусин-кан выступят 14 спортсменов из Красногорска

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Международный турнир каратистов «Кубок Наций» по кёкусин-кан будет проходит 9 марта во Дворце Ирины Винер в Москве, в число участников вошли 14 спортсменов из Красногорска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего в «Кубке Наций» примут участие свыше 1,7 тыс. человек из 40 регионов Российской Федерации и 25 стран мира. В делегацию Московской области войдут 198 спортсменов, в том числе 14 представителей Красногорска», — говорится в сообщении.«Кубок Наций» будет проводиться второй год подряд. На первый турнир, состоявшийся в феврале 2024 года, съехались свыше 700 участников из двенадцати стран.
Организаторами турнира являются клуб карате кёкусин-кан «Подольск-Додзе» и союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Минспорта Московской области.
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