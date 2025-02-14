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На «Кубке Наций» по кёкусин-кан выступят 14 спортсменов из Красногорска

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

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Международный турнир каратистов «Кубок Наций» по кёкусин-кан будет проходит 9 марта во Дворце Ирины Винер в Москве, в число участников вошли 14 спортсменов из Красногорска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего в «Кубке Наций» примут участие свыше 1,7 тыс. человек из 40 регионов Российской Федерации и 25 стран мира. В делегацию Московской области войдут 198 спортсменов, в том числе 14 представителей Красногорска», — говорится в сообщении.
«Кубок Наций» будет проводиться второй год подряд. На первый турнир, состоявшийся в феврале 2024 года, съехались свыше 700 участников из двенадцати стран.



Организаторами турнира являются клуб карате кёкусин-кан «Подольск-Додзе» и союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Минспорта Московской области.

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#спорт
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Выставку Дудина «Классик иллюстрации» открыли в усадьбе Знаменское-Губайлово
14 февраля 2025, 15:59

Фото: iStock / guruXOOX

В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Классик иллюстрации», на которой представлены произведения заслуженного художника России, члена Московского союза художников и Союза художников Подмосковья, профессора ВГИКа Александра Дудина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Картины Дудина известны как в нашей стране, так и за рубежом. Их можно увидеть в частных коллекциях в таких странах, как Великобритания, Австрия и Италия.
«Многие мастера бывшего СССР считают Дудина учителем. Второй после живописи страстью Александра Леонидовича стала иллюстрация. За несколько десятилетий он создал свыше 600 работ. Среди самых узнаваемых – оформление книги «Вий» Николая Гоголя, а также произведений таких мастеров, как Пушкин, Лермонтов, Толстой. Иллюстрации Дудина украшают и детскую литературу», – говорится в сообщении.
Выставка работает в Главном доме усадьбы. Она будет интересна ценителям живописи, студентам творческих направлений и детям. Экспозицию «Классик иллюстрации» можно осмотреть до 24 марта. Стоимость билета – 200 рублей.

Адрес: Красногорск, ул. Красная Горка, д. 30.

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В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали
14 февраля 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по выпуску строительных материалов из тонколистовой стали откроет на территории городского округа Домодедово компания «СитиПрофиль», часть расходов на реализацию проекта покроет льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в строительство и запуск нового завода составит около 112 миллионов рублей. Из них 20 миллионов компания сможет получить в Фонда развития промышленности Московской области, который уже одобрил льготный заём», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря предприятию в округе будет создано ещё 15 рабочих мест.

На заводе планируется выпускать металлочерепицу, профилированный лист, штакетник, плоский лист и другие металлические строительные изделия.

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Жители Подмосковья стали чаще называть новорождённых двойными именами
14 февраля 2025, 15:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области родители новорождённых всё чаще выбирают необычные, в том числе двойные имена для своих детей. Таким наблюдением поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Около 500 детей в Подмосковье получили двойные имена. Среди них, например, такие, как Сулейман-Султан, Чингиз-Хан и Мария Магдалина. Фигурируют в списке и традиционные сочетания – Анна-Мария и Аделина-Лейла, наряду с более экзотическими вариантами – Валерея-Каталея, Ева Лада и Ева Мария. Не обошлось и без оригинальных имён, таких как Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик», – рассказали в пресс-службе.
Там объяснили выбор двойных имён различными факторами. Для некоторых родителей это дань уважения к своим культурным и семейным корням, подчёркивание значения некоторых исторических событий или личностей. Однако это может быть и просто желание выделить ребёнка среди сверстников и отметить его уникальность.
«В Подмосковье с начала года родились более 8 тыс. детей. Выбор имени для ребёнка – волнующий момент для родителей. Чаще всего малышей называют привычными именами Аня, София, Дима и Саша, но есть современные и даже редкие», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Имя ребёнку присваивается в момент регистрации рождения. Сейчас этот процесс стал удобнее для родителей Подмосковья. Они могут зарегистрировать новорождённого прямо в медучреждении. Это упрощает получение первых документов для малыша и экономит время.

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В администрации Каширы обсудили мероприятия по безопасности детей
14 февраля 2025, 14:59

Сергей Белов (фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира)

Мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения у школьников и дошколят, обсудили на встрече в администрации городского округа Кашира, в которой приняли участие полицейские и руководители местных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе встречи начальник Госавтоинспекции ОМВД России по округу Кашира Сергей Белов рассказал о проведении социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».

«Мы рассказываем ребятам в школах и детских садах об автомобильных удерживающих устройствах. И отметили, что многие дети уже сами напоминают родителям, что нужно взять детское кресло и не отвлекаться за рулём на разговоры по мобильному», — сказал Сергей Белов.
Он отметил, что детям также рассказывают о правилах безопасного перехода проезжей части, о запрете выезда на дорогу на мотобайках и пр.

Кроме того, в рамках встречи собравшимся рассказали об активизации телефонных и интернет-мошенников, а также об опасности отправлять в чаты мессенджеров голосовые и видеосообщения, так как мошенники использовать эти материалы.

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#школьники
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Сосну-гигант из «Городского бора» Серпухова признали памятником живой природы
14 февраля 2025, 14:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сосну с особо охраняемой природной территории «Городской бор» города Серпухова, относящейся к Шатовскому участковому лесничеству, внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. О решении сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» сообщили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Филиал «Русский лес» Мособллеса получил сертификат за подписью председателя сертификационной комиссии. Документ был выдан после дендрохронологической экспертизы.
«При рассмотрении заявки специалисты выезжали на место произрастания сосны-гиганта и проводили её полную диагностику. Они уточнили высоту, диаметр, обхват ствола, точный возраст дерева и видовую принадлежность», – рассказал замдиректора филиала «Русский лес» Мособллеса Сергей Агеев.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы» учредил Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации по инициативе Некоммерческого партнёрства Стратегический Альянс «Здоровый лес».

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