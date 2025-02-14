Теннисистки Андреева и Шнайдер из Подмосковья вышли в полуфинал турнира в Катаре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Представительницы Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в столице Катара Дохе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В четвертьфинале подмосковные теннисистки одержали победу над дуэтом россиянки Ирины Хромачевой и представительницы Казахстана Анны Данилиной со счётом 6:4, 6:1. В ходе игры, продолжавшейся час и пять минут, Андреева и Шнайдер допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми», — говорится в сообщении.В полуфинале представительницы Подмосковья сыграют против итальянской пары — Сары Эррани и Жасмин Паолини. В областном Минспорта напомнили, что именно этим спортсменкам Андреева и Шнайдер проиграли на Олимпиаде-2024.
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