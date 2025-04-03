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Двое рецидивистов украли оборудование из трансформаторной будки в Пушкине

Фото: istockphoto.com/Алексей Кравчук

Фото: istockphoto.com/Алексей Кравчук

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Двое ранее судимых мужчин 37 и 39 лет отперли трансформаторную будку в Пушкинском округе и похитили оттуда электрооборудование более чем на 2 миллиона рублей, злоумышленников задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от руководителя одной из сетевых энергокомпаний Московской области. Следствие установило, что злоумышленники проникли на территорию центрального распределительного пункта предприятия, подобрали ключи к замку трансформаторной будки и забрали оттуда оборудование, которое потом попытались продать на одном из строительных рынков округа», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#криминал
#мвд московской области
В мероприятиях ко Дню прав потребителей приняли участие 1,3 тыс. жителей Подмосковья
03 апреля 2025, 14:48

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Более 1,3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, которые провели на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Девизом Всемирного дня прав потребителей в этом году стал «Справедливый переход к устойчивому образу жизни», он подчёркивает важность ответственного потребления и защиты прав граждан. просветительские мероприятия на эту тему мои помощники провели в Красногорске, Воскресенске, Кашире, Краснознаменске, Долгопрудном и в других подмосковных округах», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
В число участников мероприятий вошли преподаватели образовательных организаций и ученики, а также инвалиды и люди пожилого возраста.

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#подмосковье
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В Госдуме предупредили о неприменимости дачных водопроводов для бассейнов на участках
Депутат предупредил о последствиях применения дачных водопроводов для бассейнов
03 апреля 2025, 14:30

Фото: iStock / FamVeld

Дачные водопроводы не приспособлены для создания на участках бассейнов. Об этом предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Нормативных ограничений по размеру и объёму дачных бассейнов не существует. Однако мощности водопровода в обычном садовом товариществе не хватит для того, чтобы наполнить бассейн», – сказал Чаплин ТАСС.
Кроме того, отметил законодатель, водопровод в СНТ предназначен исключительно для бытовых нужд – таких, как полив огорода или приёма душа.
«Бассейны такого объёма принято заполнять привозной водой, водой из собственного колодца или из скважины», – пояснил депутат.
Помимо этого, Чаплин предложил регулировать вопросы слива бассейнов и других коммунальных вод. Председатель Союза дачников Подмосковья назвал регулирование этой сферы несовершенным.

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#вода
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Росгвардейцы организовали для школьников экскурсию в парке «Патриот»
03 апреля 2025, 14:26

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Экскурсию по «Дороге памяти», расположенной на территории парка «Патриот», организовали для школьников сотрудники и ветераны Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
«Экскурсия началась с экспозиций, воссоздающих атмосферу предвоенного времени. Затем ребята узнали о ходе военных действий, ключевых битвах и о людях, которые сражались за нашу страну. Особый интерес у школьников вызвали залы с видеохроникой военных лет и артефактами», — говорится в сообщении.
Завершилась экскурсия в голографическом зале, где реальные экспонаты соседствуют с виртуальными. А в конце мероприятия ребята сфотографировались на фоне главного храма Вооружённых Сил России.

Парк «Патриот» находится в Одинцовском городском округе, на 55-м километре Минского шоссе.

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#кубинка
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Поликлиника в Химках возобновила работу после капитального ремонта
03 апреля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника смешанного типа в микрорайоне Фирсановка городского округа Химки вновь начала принимать пациентов после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинскую помощь в этой поликлинике получают более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. детей.
«Ремонт полностью преобразил поликлинику, сделав её комфортной для пациентов и для сотрудников. Обновлён интерьер, установлена новая мебель, оборудованы удобные зоны ожидания. На проведение капитального ремонта было направлено более 17,6 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлинике принимают терапевты, педиатры, стоматолог, акушер-гинеколог и хирург. Там оборудованы пункт забора крови, кабинеты вакцинопрофилактики и функциональной диагностики.

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В Красногорске стартовал ремонт пешеходного Павшинского моста
03 апреля 2025, 14:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт покрытия пешеходного Павшинского моста начался в Красногорске, завершить работы планируется уже в июне, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила в официальном Telegram-канале ведомства.
«В ходе работ будет обновлено свыше 420 метров покрытия на всём протяжении моста и обустроена велодорожку шириной 2,5 метра. На время работ движение по мосту перекрывать не станут: обновление будет проходить в два этапа, и на каждом из этапов одна часть моста останется открытой для прохода», — говорится в сообщении.
Велодорожку, которая сейчас расположена в центре моста, перенесут к краю, а её цвет жители могут выбрать сами: для этого открыто онлайн-голосование, которое продлится до 10 апреля.

Минтранс Подмосковья регулярно размещает материалы, касающиеся транспорта и дорожной инфраструктуры региона, в социальных сетях — на странице «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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