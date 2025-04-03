Двое рецидивистов украли оборудование из трансформаторной будки в Пушкине

Фото: istockphoto.com/Алексей Кравчук
Двое ранее судимых мужчин 37 и 39 лет отперли трансформаторную будку в Пушкинском округе и похитили оттуда электрооборудование более чем на 2 миллиона рублей, злоумышленников задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от руководителя одной из сетевых энергокомпаний Московской области. Следствие установило, что злоумышленники проникли на территорию центрального распределительного пункта предприятия, подобрали ключи к замку трансформаторной будки и забрали оттуда оборудование, которое потом попытались продать на одном из строительных рынков округа», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Читайте также:
В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева
Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО
Двое подростков напали на россиянку в подъезде и надругались над ней
Лев Каштанов