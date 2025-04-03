Двое рецидивистов украли оборудование из трансформаторной будки в Пушкине

Более 1,3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, которые провели на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.