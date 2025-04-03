Двое подростков напали на россиянку в подъезде и надругались над ней

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В Татарстане правоохранители задержали двух подростков, которые в подъезде напали на 50-летнюю женщину, украли у неё вещи и надругались над ней. Об этом сообщает портал KazanFirst.
Инцидент произошёл в Елабуге в середине марта. В один вечер 15-летний подросток вместе с ранее судимым 19-летним другом напали в подъезде на ранее незнакомую им женщину. Парни избили её, украли рюкзак, а затем надругались.
В настоящее время они проходят в качестве обвиняемых по делу о совершении насильственных действий сексуального характера и грабеже. Одного из фигурантов дела поместили в СИЗО, а второй находится под подпиской о невыезде.
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В настоящее время они проходят в качестве обвиняемых по делу о совершении насильственных действий сексуального характера и грабеже. Одного из фигурантов дела поместили в СИЗО, а второй находится под подпиской о невыезде.
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Анастасия Чинкова