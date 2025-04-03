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Главная / Новости / Происшествия/ В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева

В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева

Фото: iStock/Dacharlie

Фото: iStock/Dacharlie

В столичном баре мужчина устроил дебош после того, как сотрудники заведения отказались включить песню «Море» Муслима Магомаева, сообщают в пресс-службе главного управления Росгвардии по г. Москве.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. По информации ведомства, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, угрожал персоналу и проявлял неуважение к посетителям.

Задержанный, уроженец Липецка, уже привлекался за административные правонарушения, уточнили в столичном управлении Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан в территориальный отдел полиции.

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Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО
Просившей Путина о помиловании журналистке Баязитовой отказали в УДО
03 апреля 2025, 13:37

Фото: iStock/AMilkin

Журналистке Александре Баязитовой, просившей президента России Владимира Путина о помиловании, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что Баязитова отбывает наказание в колонии общего режима по статье о вымогательстве. Журналистка не признала свою вину и настаивала на том, что дело было сфабриковано.

В октябре прошлого года она написала ходатайство о помиловании Владимиру Путину. В письме Баязитова также указала на то, что в исправительной колонии во Владимирской области на неё нет форменной одежды. Она опасалась, что из-за этого ей могут отказать в УДО.

В результате, решением суда ей всё же было отказано в освобождении.

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Двое подростков напали на россиянку в подъезде и надругались над ней
В Татарстане двое подростков ограбили женщину и надругались над ней
03 апреля 2025, 13:08

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Татарстане правоохранители задержали двух подростков, которые в подъезде напали на 50-летнюю женщину, украли у неё вещи и надругались над ней. Об этом сообщает портал KazanFirst.
Инцидент произошёл в Елабуге в середине марта. В один вечер 15-летний подросток вместе с ранее судимым 19-летним другом напали в подъезде на ранее незнакомую им женщину. Парни избили её, украли рюкзак, а затем надругались.

В настоящее время они проходят в качестве обвиняемых по делу о совершении насильственных действий сексуального характера и грабеже. Одного из фигурантов дела поместили в СИЗО, а второй находится под подпиской о невыезде.

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Мощный взрыв прогремел в Петрозаводске: горит Онежский судостроительный завод., есть пострадавшие
В Петрозаводске на заводе произошел крупный пожар
03 апреля 2025, 10:59

Фото: iStock/sarawutk

В Петрозаводске на Онежском судостроительном заводе произошел масштабный пожар, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Пожар возник в производственном боксе завода», — передает РИА Новости.
Уточняется, что возгорание произошло в четвертом цехе, где находились емкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два сварщика, оба в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

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Мужчина изнасиловал подростка-инвалида в туалете на ж/д станции в Петербурге
03 апреля 2025, 10:57

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнего подростка-инвалида на железнодорожной станции «Лигово». Об этом сообщает портал «78».
По данным издания, мужчина подошел к подростку и завел с ним разговор. Однако в какой-то момент он схватил парня за руку и потащил в туалет, где надругался над ним.

Позже в полицию обратилась бабушка подростка. Оказывается, парень учится в колледже и имеет ограниченные возможности здоровья, родителей у него нет.

Сейчас извращенца ищут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью.

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В США задержали учительницу за совращение 15-летнего ученика
03 апреля 2025, 09:26

Фото: iStock/TheaDesign

В американском штате Иллинойс полицейские задержали учительницу за изнасилование 15-летнего школьника. Момент задержания опубликовало издание Daily Mail.
По данным издания, 30-летнюю Кристину Формеллу остановили для проверки документов. В этот момент полицейские выяснили, что женщина проходит по делу о сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Учительницу сразу задержали.

Формелла работала учителем в средней школе Даунерс-Гров и тренировала футбольную команду. Следствие считает, что она совратила одного из своих учеников. На допросе женщина заявила, что не совершала ничего подобного, а обвинили ее, потому что она «красивая и заботилась о школьнике».

Полиция также предоставила видео задержания учительницы. Когда на женщину надели наручники, она спросила, может ли ее сопровождать муж.

Сейчас Формеллу освободили под залог до первого судебного заседания. Оно состоится в апреле. Всего женщине предъявили обвинение по трем статьям о насилии.

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