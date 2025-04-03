В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева

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В столичном баре мужчина устроил дебош после того, как сотрудники заведения отказались включить песню «Море» Муслима Магомаева, сообщают в пресс-службе главного управления Росгвардии по г. Москве.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. По информации ведомства, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, угрожал персоналу и проявлял неуважение к посетителям.
Задержанный, уроженец Липецка, уже привлекался за административные правонарушения, уточнили в столичном управлении Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан в территориальный отдел полиции.
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Задержанный, уроженец Липецка, уже привлекался за административные правонарушения, уточнили в столичном управлении Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан в территориальный отдел полиции.
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Анастасия Чубина