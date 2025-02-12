Двое студентов спасли из горящей многоэтажки в Домодедове 19 человек

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово
Двое студентов колледжа «Московия» спасли 19 человек в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Никита Карамнов и Антон Карданов учатся в домодедовском профессиональном колледже «Московия». Во время практики в пожарно-спасательной части №58 молодые люди получили уведомление о пожаре. Он оказался весьма опасным – на 11-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. Ситуация требовала быстрого реагирования», – пояснили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово
Никита и Антон вывели из задымления 17 человек. Затем с помощью специальных средств индивидуальной защиты они провели рискованную операцию по спасению ещё двух людей, оказавшихся в ловушке в здании.
За смелость и профессионализм студентов наградили медалью.
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